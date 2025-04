Wird des versuchten Mordes beschuldigt: Weezer-Bassist Scott Shriner: Ehefrau bei Polizeieinsatz angeschossen

Zu einem dramatischen Zwischenfall kam es am Dienstagnachmittag im Stadtteil Eagle Rock in Los Angeles. Die 51-jährige Jillian Shriner, Ehefrau des Weezer-Bassisten Scott Shriner (59), wurde in ihrem eigenen Garten von Beamten der Los Angeles Police Department (LAPD) angeschossen. Nach dem Vorfall wurde sie wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen, wie aus Berichten der "Los Angeles Times" hervorgeht.

Verdächtige einer Unfallflucht gesucht

Der Zwischenfall ereignete sich im Rahmen einer Großfahndung nach Verdächtigen einer Unfallflucht auf einem nahegelegenen Freeway. Die California Highway Patrol hatte gegen 15:25 Uhr die Unterstützung der LAPD angefordert, um drei flüchtige Personen zu fassen. Nach Polizeiangaben wurden die Beamten zu einem Grundstück von Waldo Place geleitet, wo einer der Verdächtigen gesehen worden war.

Dort trafen sie auf Shriner, die mit gezogener Handfeuerwaffe im Garten eines Nachbargrundstücks stand. Laut "CBS News" soll sie dann "die Pistole auf die Beamten gerichtet haben und es kam zu einer Schießerei mit Beteiligung von Beamten", wie aus einer LAPD-Mitteilung hervorgeht. Die Polizisten sollen Shriner zuvor mehrfach aufgefordert haben, ihre Waffe niederzulegen, was sie den Berichten zufolge ignorierte. Nach dem Schusswechsel flüchtete Shriner in ihr Haus, kam später jedoch wieder heraus und wurde festgenommen.

Die Schriftstellerin erlitt eine nicht lebensbedrohliche Schussverletzung und wurde vom Los Angeles Fire Department in ein Krankenhaus transportiert. Erst später stellten die Ermittler fest, dass Shriner eine Anwohnerin und nicht an der Unfallflucht beteiligt gewesen war.

Der Hauptverdächtige der Unfallflucht wurde gegen 16:20 Uhr festgenommen. Laut der California Highway Patrol fanden Beamte ihn nur mit Boxershorts bekleidet im Garten eines Hauses in der Nähe von Shriners Wohnsitz. Die Identität des Mannes wurde bislang nicht veröffentlicht. Die beiden weiteren Verdächtigen der Unfallflucht sind nach Polizeiangaben noch auf freiem Fuß. Bei dem Verkehrsunfall waren drei Fahrzeuge beteiligt. Ein Opfer wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In Shriners Haus stellten die Beamten eine 9-Millimeter-Handfeuerwaffe sicher. Der Schusswaffeneinsatz der Polizei wird nun von der Force Investigation Division des LAPD untersucht. Bei dem Vorfall wurden keine weiteren Personen oder Polizisten verletzt.

Jillian Shriner, die auch unter Jillian Lauren bekannt ist, hat sich als Schriftstellerin einen Namen gemacht. Besondere Bekanntheit erlangte sie durch ihre 2010 veröffentlichte Memoiren "Some Girls: My Life in a Harem", in denen sie ihre Erfahrungen im Harem des Prinzen Jefri Bolkiah von Brunei beschreibt. 2023 veröffentlichte sie das Buch "Behold the Monster: Facing America's Most Prolific Serial Killer", das auf ihren Interviews mit dem Serienmörder Samuel Little basiert.

Jillian und Scott Shriner sind seit 2005 verheiratet und haben zwei Kinder. Die Alternative-Rock-Band Weezer, bestehend aus Frontmann Rivers Cuomo, Schlagzeuger Patrick Wilson, Gitarrist Brian Bell und Bassist Scott Shriner, soll am kommenden Samstag beim Coachella Valley Music and Arts Festival auftreten.