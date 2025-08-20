Wird der Bitcoin noch weiter fallen?

Der Bitcoin fällt nach einem Rekordhoch deutlich zurück. Mehrere Faktoren sorgen für Unsicherheit im Markt. Wird der Kurs noch weiter sinken?
Der Höhenflug des Bitcoin hat in den vergangenen Tagen einen deutlichen Dämpfer erhalten. Nachdem die größte Kryptowährung der Welt noch in der vergangenen Woche ein Rekordhoch von mehr als 124.000 US-Dollar markierte, fiel der Kurs inzwischen zeitweise auf unter 113.000 Dollar zurück. Damit liegt Bitcoin innerhalb weniger Tage fast neun Prozent unter seinem jüngsten Spitzenwert.