Wirbelstürme im Nordatlantik: Bermuda rüstet sich für Hurrikan Imelda

Auf Kuba hinterließ der Sturm Tote, in den USA stürzten durch seine Ausläufer Häuser ins Meer. Nun zieht Hurrikan «Imelda» auf Bermuda zu.
Buxton/Hamilton - Nach dem Vorbeiziehen des Hurrikans "Humberto" bereitet sich die Inselgruppe Bermuda im Nordatlantik auf den nächsten schweren Sturm vor: "Imelda", ein Hurrikan der Stufe eins von fünf, soll nach Angaben des US-Hurrikanzentrums in Miami am Mittwoch weiter an Kraft gewinnen und am Abend knapp an der Inselkette vorbeiziehen. Es wurde vor Winden in Hurrikan-Stärke, Starkregen und Sturzfluten gewarnt.