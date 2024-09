1 Der DWD prüft, ob es sich bei Wirbelstürmen tatsächlich um Tornados handelt. (Archivbild) Foto: Rolf Groenewold/dpa

Sie fegen über Wasser und Land und richten große Verwüstung an: Tornados. Deren Zahl variiert in Deutschland von Jahr zu Jahr stark. Welcher Trend zeichnet sich diesmal ab?











Offenbach - Mit bislang 32 bestätigten Tornados deutet sich in Deutschland mit Blick auf diese Art von Wirbelsturm ein durchschnittliches Jahr an. Der Mittelwert der vergangenen Jahre liege bei 45, sagte Marcus Beyer, Tornado-Experte beim Deutschen Wetterdienst, zum meteorologischen Herbstbeginn am 1. September.