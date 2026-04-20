Wirbelbruch bei Jonathan Klinsmann: Jürgen Klinsmanns Sohn verletzt sich bei Fußballspiel schwer

Der Sohn von Fußballlegende Jürgen Klinsmann, Jonathan Klinsmann, hat sich bei einem Zusammenprall auf dem Spielfeld eine Horrorverletzung an der Wirbelsäule zugezogen.
Profifußballer Jonathan Klinsmann (29), der Sohn von Ex-Nationalspieler Jürgen Klinsmann (61), hat eine schwerwiegende Verletzung erlitten. Der Torhüter des italienischen Zweitligisten Cesena FC zog sich kurz vor dem Schlusspfiff in der Partie gegen US Palermo einen Bruch an der Wirbelsäule zu und wird in dieser Saison nicht mehr auf den Platz zurückkehren können. Das gab der 29-Jährige auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt, wo er sich sogleich für die vielen erhaltenen Genesungswünsche bedankte.