Wirbelbruch bei Jonathan Klinsmann: Jürgen Klinsmanns Sohn verletzt sich bei Fußballspiel schwer

Profifußballer Jonathan Klinsmann (29), der Sohn von Ex-Nationalspieler Jürgen Klinsmann (61), hat eine schwerwiegende Verletzung erlitten. Der Torhüter des italienischen Zweitligisten Cesena FC zog sich kurz vor dem Schlusspfiff in der Partie gegen US Palermo einen Bruch an der Wirbelsäule zu und wird in dieser Saison nicht mehr auf den Platz zurückkehren können. Das gab der 29-Jährige auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt, wo er sich sogleich für die vielen erhaltenen Genesungswünsche bedankte.

Zu mehreren Bildern, die ihn vor und nach dem verhängnisvollen Zusammenprall mit einem gegnerischen Spieler zeigen, schrieb er: "Leider endete meine Saison am Samstag. Während des Spiels erlitt ich einen Wirbelbruch, der mich für einige Zeit außer Gefecht setzen wird." Sein Dank gelte nicht nur all den Personen vor Ort und im Krankenhaus in Palermo, sondern auch "den Fans von Cesena FC und US Palermo für die herzlichen Wünsche und natürlich meinen Freunden und meiner Familie, die mich in den letzten Tagen unterstützt haben".

Dämpfer einer Erfolgsgeschichte

Statt wie sein weltberühmter Vater Tore am Fließband zu schießen, verhindert Jonathan Klinsmann sie lieber - und das zuletzt sehr erfolgreich. Mit seinem Verein FC Cesena stieg er im vergangenen Jahr in die italienische Serie B auf und hatte es zur aktuellen Saison erstmals zur Nummer eins zwischen den Pfosten geschafft. Derzeit rangiert sein Club im gesicherten Mittelfeld der Tabelle auf Platz 8.

Zuvor spielte er bereits als zweiter Torhüter unter anderem für LA Galaxy und lief für die U23 der USA auf. Geboren wurde Jonathan Klinsmann in München, seine Mutter ist das ehemalige US-amerikanische Model Debbie Chin (56), weswegen er auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Den Großteil seiner Kindheit und Jugend wuchsen er und seine Schwester Laila Klinsmann (geb. 2001) in der Heimat seiner Mutter auf.