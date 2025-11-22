Prinzessin Kate ist im September sichtlich blonder aus dem royalen Urlaub zurückgekehrt. Nun hat sie verraten, was hinter ihrer helleren Haarfarbe steckt.
Prinzessin Kate (43) hat im September für eine Überraschung und viele Diskussionen gesorgt, als sie sichtlich erblondet in der Öffentlichkeit erschien. Jetzt hat die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) den Grund dahinter verraten. Als Kate zusammen mit William die Royal Variety Performance in London besuchte, soll sie Schauspielerin Su Pollard (76) laut "Daily Mail" zu ihrem Haar gesagt haben: "Früher war es braun, aber in der Sonne ist es hell geworden."