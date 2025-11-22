Prinzessin Kate (43) hat im September für eine Überraschung und viele Diskussionen gesorgt, als sie sichtlich erblondet in der Öffentlichkeit erschien. Jetzt hat die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) den Grund dahinter verraten. Als Kate zusammen mit William die Royal Variety Performance in London besuchte, soll sie Schauspielerin Su Pollard (76) laut "Daily Mail" zu ihrem Haar gesagt haben: "Früher war es braun, aber in der Sonne ist es hell geworden."

Allerdings trägt die Prinzessin längst nicht mehr den hellen Ton, der vor wenigen Wochen für so viel Aufsehen gesorgt hatte. Im September, nach dem Sommerurlaub der Royals, zeigte sich die 43-Jährige zusammen mit Prinz William in dem neugestalteten Außengelände des Natural History Museums in London und präsentierte dabei karamellblonde Locken. Schon wenige Tage später waren Kates Haare bei einem anderen Event aber wieder deutlich dunkler. Seitdem scheint die 43-Jährige mit verschiedenen Nuancen zu experimentieren, so hell wie im September glänzte ihre Mähne in den vergangenen Wochen aber nicht mehr.

Neues Wappen für William und Kate

Unterdessen bemerkten Royal-Fans aber ein anderes Detail beim jüngsten Auftritt von William und Kate. Die beiden präsentierten das überarbeitete gemeinsame Wappen. Es ist das erste Update seit 2013 und markiert einen wichtigen Schritt in der royalen Rolle des Paares.

Das ursprüngliche gemeinsame Wappen erhielten Kate und William 2013, zwei Jahre nach ihrer Hochzeit. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) im September 2022 erbte William den Titel Prince of Wales von seinem Vater, König Charles III. (77). Diese Veränderung erforderte nun auch eine Anpassung des Wappens. Das aktualisierte Design enthält die charakteristischen Federn des Prince of Wales - ein Symbol, das seit dem 14. Jahrhundert mit diesem Titel verbunden ist. Zudem zeigt es die passenden Kronen, die die neue Position verdeutlichen.