1 Screenshot aus der Instagram-Story, die in sozialen Netzwerken kursiert. Foto: Instagram/Screenshot

Eine Moderatorin, die als Host für das Format Mixtalk beim SWR engagiert ist, wirbt auf Instagram für eine Israel-Boykott-App – und löst damit Empörung aus. Politiker wenden sich direkt an den Sender und fordern Aufklärung.











Link kopiert



Die unter anderem in einem SWR-Onlineformat engagierte Moderatorin Helen Fares hat in einer Story auf ihrem privaten Instagram-Account für eine App geworben, die zum Boykott israelischer Produkte genutzt wird. Und damit in sozialen Netzwerken Empörung hervorgerufen. Fares ist dort in einem Supermarkt zu sehen, wo sie schildert, wie sie sich von einem eigentlich von ihr geschätzten Produkt abwendet, weil es laut der App zu einem Konzern gehöre, der unter anderem israelische Start-ups unterstütze. Fares wolle das, wie sie auf englisch mitteilt, nicht durch ihren Kauf unterstützen.