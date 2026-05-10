Werner Herzog präsentiert seinen neuen Film "Bucking Fastard" nicht beim Filmfestival von Cannes. Der angebliche Grund: Das Werk erhielt keinen Platz im Wettbewerb.
Werner Herzog (83) wird seinen Film "Bucking Fastard" nicht beim Filmfestival von Cannes präsentieren. Laut US-Branchenmagazin "Variety" könnte der Grund darin liegen, dass dem Werk ein Platz im Wettbewerb verwehrt wurde. "Bucking Fastard" sei als offizieller Beitrag eingeladen worden, "doch die Filmemacher haben diese Einladung abgelehnt", erklärte ein Sprecher des Films dem Bericht zufolge in einer Stellungnahme.