Seit mittlerweile vier Staffeln mischt Lily Collins als Emily in der erfolgreichen Netflix-Serie "Emily in Paris" die französische Hauptstadt auf. Die angekündigte fünfte Staffel könnte jedoch nach Rom abwandern - das will Präsident Macron aber unbedingt verhindern.

Der französische Präsident Emmanuel Macron (46) scheint ein Fan von "Emily in Paris" zu sein. Seit vier Staffeln kann man in der Netflix-Serie Lily Collins (35) als Emily aus Chicago bei ihrem Leben in der französischen Hauptstadt begleiten - gespickt mit Stereotypen und Klischees. Doch zuletzt spielten sich viele Handlungsstränge auch in Rom ab. Macron hat in einem Interview mit dem US-Branchenmagazin "Variety" nun angekündigt, sich für den Verbleib der Serie in Frankreich einsetzen zu wollen.

"Wir werden hart kämpfen. Und wir werden sie auffordern, in Paris zu bleiben! 'Emily in Paris' in Rom zu haben, ergibt keinen Sinn," so der Staatschef. Die Show sei gut für das Image Frankreichs gewesen. "'Emily in Paris' ist sehr positiv, was die Attraktivität des Landes angeht. Für mein eigenes Geschäft ist es eine sehr gute Initiative", betonte Macron.

Macrons Frau hat Cameo-Auftritt

Die vierte Staffel dürfte Macron besonders gut gefallen haben: Seine Frau Brigitte (71) hatte in einer Folge einen kurzen Cameo-Auftritt. Darin trifft die Hauptfigur Emily zufällig in einem Restaurant auf die französische First Lady, die ihr verrät, dass sie ihr auf Instagram folgt. "Ich war sehr stolz, und sie hat sich sehr darüber gefreut. Es sind nur ein paar Minuten, aber ich denke, es war ein sehr guter Moment für sie", so Macron über den Auftritt.

Er selbst könne sich einen eigenen Auftritt in der Show jedoch nicht vorstellen. "Ich bin weniger attraktiv als Brigitte!", scherzte er in dem Interview.

Wandert "Emily in Paris" endgültig nach Rom ab?

Im zweiten Teil der vierten Staffel reist Emily aus Paris nach Rom, um dort einen - natürlich attraktiven - Kunden für sich zu gewinnen. Seitdem Netflix die fünfte Staffel am 16. September bestätigt hat, spekulieren die Fans, ob die kommende Staffel komplett in Italien spielen wird. Immerhin hat Emily sich dort während ihres Aufenthalts verliebt und eine leitende Position angenommen. In dem Video, das Netflix zur Bestätigung gepostet hat, ist das Motto klar: "Es gibt keinen Platz wie Rom", sagt Lily Collins als Emily darin. Wann die fünfte Staffel starten wird - ob in Paris oder Rom -, ist noch nicht bekannt.