Wir werden es entspannt angehen: So will Goldie Hawn ihren bevorstehenden 80. Geburtstag feiern

Am 21. November wird Goldie Hawn 80 Jahre alt. Ihr Sohn Oliver Hudson schlug seiner Mutter eine große Reise oder rauschende Party vor, wie er in einem Interview verrät. Doch von all dem will der Hollywoodstar nichts wissen.
Goldie Hawn (79) steht ein runder Geburtstag bevor. Am 21. November wird die Hollywood-Legende 80 Jahre alt. Grund genug für eine schillernde Party, würde man meinen. Nicht aber für Goldie Hawn. Sie lehnt eine große Feier ab, wie ihr Sohn Oliver Hudson (49) in einem Interview mit dem "People"-Magazin verriet.