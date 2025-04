Wir vermissen den Kerl: 1. Todestag: Gefragt - Gejagt-Team erinnert an Klaus Otto Nagorsnik

1 Seit 2014 gehörte Klaus Otto Nagorsnik als "Jäger" zur beliebten ARD-Quizshow "Gefragt - Gejagt". 2024 starb er überraschend im Alter von 68 Jahren. Foto: ARD/Thomas Leidig

"Der Bibliothekar" von "Gefragt - Gejagt" bleibt unvergessen: Das Team der Quizshow widmete dem vor einem Jahr verstorbenen Klaus Otto Nagorsnik ein emotionales Posting. Darin heißt es: "Wir vermissen den Kerl."











Klaus Otto Nagorsnik (1955-2024) war zehn Jahre lang als Jäger mit dem Kampfnamen "Der Bibliothekar" in der beliebten ARD-Quizshow "Gefragt - Gejagt" dabei - bis zu seinem plötzlichen Tod am 22. April 2024. Ein Jahr später erinnert das Team der Sendung an den Kult-Jäger und würdigt ihn als Teil der Familie. Kurz nach dem emotionalen ersten Todestag steht dann schon der nächste Termin an: "Gefragt - Gejagt" startet am 23. April mit neuen Ausgaben.