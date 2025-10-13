Wir spielen bald wieder: Prinz Andrew schrieb Jeffrey Epstein 2011

Eine E-Mail aus dem Jahr 2011 belastet Prinz Andrew. Dem mittlerweile verstorbenen Jeffrey Epstein schrieb der Royal unter anderem: "Wir spielen bald wieder" - dabei hatte er zu diesem Zeitpunkt angeblich keinen Kontakt mehr zu ihm.
Britische Medien haben am Sonntag eine E-Mail veröffentlicht, die einmal mehr ein überaus schlechtes Licht auf Prinz Andrew (65) wirft, den jüngeren Bruder von König Charles III. (76). Andrew schrieb die Mail im Jahr 2011 an den damals schon verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019). Unter anderen heißt es darin: "Es scheint, als säßen wir beide im selben Boot."