Im Januar verloren Julian Claßen und Palina ihr ungeborenes Kind. Nun verkünden die beiden auf Instagram eine freudige Nachricht: Sie erwarten wieder ein Baby.

Julian Claßen (33) und seine Partnerin Palina teilen schöne Neuigkeiten mit ihren Followern. Auf Instagram postete das Paar ein Bild: Sie hält darauf Ultraschallbilder in die Kamera, er betrachtet stolz ihre Körpermitte. Dazu schreiben die beiden mit Herz- und Tränen-Emojis: "Wir sind wieder schwanger." Ein weiteres Foto zeigt ihren Mutterpass.

Außerdem heißt es in dem Post der Social-Media-Stars: "Viele von euch erinnern sich vielleicht noch daran, dass wir Anfang des Jahres unser kleines Wunder verloren haben. Diese Zeit war für uns sehr schwer und es hat gedauert, das zu verstehen und anzunehmen."

Mitte Januar hatten Julian Claßen und seine Partnerin mitgeteilt, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren haben. "Umso dankbarer" seien sie jetzt, "sagen zu können, dass wir wieder ein kleines Leben in uns tragen und in den vierten Monat starten".

"Unglaublich glücklich und voller Vorfreude"

"Unsere Familie wächst und es ist kaum in Worte zu fassen, wie viel uns diese Nachricht bedeutet. Wir sind unglaublich glücklich und voller Vorfreude auf alles, was jetzt vor uns liegt. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Weg gemeinsam mit euch zu gehen und euch auf dieser Reise mitzunehmen", erklären sie am Ende ihres Beitrags. Zahlreiche Glückwünsche von Fans und prominenten Kollegen und Freunden wie Stefano Zarrella (35) oder Vanessa Borck (29) sammeln sich bereits unter dem Post.

Julian Claßen hat aus seiner 13-jährigen Beziehung mit Bianca "Bibi" Heinicke (33), die mit dem YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace" bekannt wurde, bereits einen Sohn (geboren 2018) und eine Tochter (geboren 2020).

Die Partnerschaft mit Palina wurde im November 2024 öffentlich, im selben Monat feierten sie bei den Bambi-Awards in München auch schon ihren ersten Pärchenauftritt auf dem roten Teppich. Seitdem teilen sie regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben.