Im Januar verloren Julian Claßen und Palina ihr ungeborenes Kind. Nun verkünden die beiden auf Instagram eine freudige Nachricht: Sie erwarten wieder ein Baby.
Julian Claßen (33) und seine Partnerin Palina teilen schöne Neuigkeiten mit ihren Followern. Auf Instagram postete das Paar ein Bild: Sie hält darauf Ultraschallbilder in die Kamera, er betrachtet stolz ihre Körpermitte. Dazu schreiben die beiden mit Herz- und Tränen-Emojis: "Wir sind wieder schwanger." Ein weiteres Foto zeigt ihren Mutterpass.