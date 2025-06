Wir sind überglücklich: Punkt 12-Moderatorin Sabrina Ilski hat geheiratet

1 Sabrina Ilski führt seit 2024 als Moderatorin durch das RTL-Magazin "Punkt 12". Foto: imago/Eventpress

Kind, Karriere, Kirchenglocken: Für Sabrina Ilski gibt es seit 2023 durchweg Grund zur Freude. Nun ist die "Punkt 12"-Moderatorin unter der Haube.











Für Sabrina Ilski (37) läuft es derzeit in allen Lebensbereichen wie am Schnürchen. Erst im August 2024 trat sie die Co-Moderation des RTL-Mittagsmagazins "Punkt 12" im Wechsel mit Katja Burkard (60) an. Und kein Jahr später wagte die 37-Jährige den Gang vor den Altar. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account postete sie ein Hochzeitsfoto und ergänzte es stolz mit: "Darf ich vorstellen: mein Mann!"