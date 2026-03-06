Wir sind überglücklich: Lady Violet Manners erwartet ein Baby

1 Lady Violet Manners wird Mutter. Foto: Imago images/ZUMA Press Wire / Brett Cove

Knapp neun Monate nach ihrer Märchenhochzeit auf Belvoir Castle gibt es erneut freudige Neuigkeiten: Lady Violet Manners und ihr Ehemann William Lindesay-Bethune, Viscount of Garnock, werden Eltern. Das Paar bestätigte die Schwangerschaft einem britischen Magazin.











Link kopiert



Für Lady Violet Manners (32) und ihren Mann William James Lindesay-Bethune, Viscount Garnock (35) beginnt ein neues Kapitel: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Dem Magazin "Hello!" bestätigten die beiden die Schwangerschaft mit den Worten: "Wir sind überglücklich mitteilen zu können, dass wir unser erstes Kind erwarten. Wir sind so dankbar und freuen uns auf alles, was noch kommen wird." Weitere Details zur Schwangerschaft sollen demnächst in einer ausführlichen Reportage im Magazin folgen.