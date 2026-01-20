Barbara Schöneberger führt durch "Wir sind Song Contest": eine dreiteilige Show-Reihe im ORF zur Einstimmung auf das ESC-Finale im Mai in Wien. Mit dabei sind Stargäste und jede Menge ESC-Nostalgie.
Bald heißt es "Wir sind Song Contest": Der ORF zeigt an drei Abenden zur besten Sendezeit eine Begleitshow zum Eurovision Song Contest am 17. Mai. Moderiert wird das Format zur Einstimmung auf das Finale des Musikwettbewerbs in Wien am 24. April sowie am 1. und 8. Mai jeweils um 20:15 Uhr von Barbara Schöneberger (51).