Gisele Bündchens (44) Scheidung von Tom Brady (47) hat offenbar nichts an ihrer Beziehung zu ihrem Stiefsohn geändert. Das Model gratulierte Jack Brady in ihrer Instagram-Story mit zwei besonderen Schnappschüssen zum 17. Geburtstag.

Zweifache Geburtstagsgrüße für Jack

Das erste zeigt das Model und Jack im Kleinkindalter. "Alles Gute zum Geburtstag für diese süße Erdnuss", kommentierte sie das Bild. Auf dem zweiten ist sie mit einem deutlich älteren Jack zu sehen, was sich auch in ihrem Kommentar widerspiegelt. "Der sich zu einem wunderschönen, freundlichen und unglaublichen jungen Mann entwickelt hat", führte sie ihren Post fort. "Wir sind so dankbar, dich in unserem Leben zu haben."

Auch der ehemalige NFL-Star Tom Brady findet rührende Worte für seinen Sohn und beschreibt ihn auf Instagram als "freundlichsten, süßesten und aufmerksamsten 17-Jährigen". Und weiter: "Du bist wirklich ein Segen in meinem Leben und ich bin so dankbar dafür, dass ich dich zu einem jungen Mann heranreifen sehen darf. Deine Liebe zur Familie, zu Freunden, zur Schule, zur Leichtathletik, deine harte Arbeit und deine Hingabe zu allem, in das du deine Energie steckst, sind nur einige deiner erstaunlichen Eigenschaften", führte er aus.

Zudem scherzte er, dass er es nicht gerne sehe, dass sein Sohn ihn nun in einem Zweikampf besiegen könne. "Ich liebe dich immer und für immer, alles Gute zum Geburtstag, Papa", beendete er seine Nachricht. Zusammen mit der Geburtstagsnachricht postete er Bilder von sich, seinem Sohn und dessen Halbgeschwistern.

Eine bunte Patchwork-Familie

Jack stammt aus Tom Bradys früherer Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (53). Die beiden waren von 2004 bis 2006 ein Paar. Im Februar 2009 gab er Gisele Bündchen das Jawort. Im Dezember desselben Jahres kam ihr Sohn Benjamin (14) zur Welt. Drei Jahre darauf folgte ihre Tochter Vivian (11). Nach 13 Jahren Ehe gaben das Model und der ehemalige Football-Profi im Oktober 2022 dann ihre Scheidung bekannt.