Wir sind sehr, sehr glücklich!: GZSZ-Star Felix von Jascheroff gibt Einblicke in seine Hochzeit

"GZSZ"-Liebling Felix von Jascheroff und seine Partnerin Alexandra-Sophie Winterberg haben sich Anfang Dezember das Jawort gegeben. Jetzt zeigt das Paar erstmals exklusive Hochzeitsfotos - und verrät Details zur intimen Zeremonie in Berlin.
"GZSZ"-Star Felix von Jascheroff (43) und Fitness-Influencerin Alexandra-Sophie Winterberg (34) haben am Nikolaustag, dem 6. Dezember, in Berlin geheiratet. Wie "RTL.de" berichtet, wird sie künftig den Namen von Jascheroff tragen. Das Paar ist seit 2020 liiert.