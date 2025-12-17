Wir sind sehr, sehr glücklich!: GZSZ-Star Felix von Jascheroff gibt Einblicke in seine Hochzeit

"GZSZ"-Liebling Felix von Jascheroff und seine Partnerin Alexandra-Sophie Winterberg haben sich Anfang Dezember das Jawort gegeben. Jetzt zeigt das Paar erstmals exklusive Hochzeitsfotos - und verrät Details zur intimen Zeremonie in Berlin.

"GZSZ"-Star Felix von Jascheroff (43) und Fitness-Influencerin Alexandra-Sophie Winterberg (34) haben am Nikolaustag, dem 6. Dezember, in Berlin geheiratet. Wie "RTL.de" berichtet, wird sie künftig den Namen von Jascheroff tragen. Das Paar ist seit 2020 liiert.

Die Hochzeit fand bewusst im kleinsten Kreis statt - ohne großes Aufsehen, dafür mit maximaler Intimität. "Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, kurz vor Weihnachten und im kleinen Kreis zu heiraten", erklärt der Schauspieler im Gespräch mit dem Sender. "Ohne großes Tamtam, dafür mit ganz viel Nähe, Ruhe und Liebe", fügt er hinzu.

Ein besonderer Moment mit den Liebsten

Für das Paar stand fest: Nur die engsten Vertrauten sollten dabei sein. "Für uns war es wichtig, diesen besonderen Moment mit den Menschen zu teilen, die uns wirklich am Herzen liegen", so von Jascheroff weiter. Der Zeitpunkt kurz vor den Feiertagen war dabei kein Zufall. "Gerade in der oft so hektischen Vorweihnachtszeit war diese intime Hochzeit etwas unglaublich Erdendes und Emotionales."

Der 43-Jährige schwärmt von seinem großen Tag: "Es fühlt sich einfach richtig an - und wir sind sehr, sehr glücklich." Am 12. Dezember bestätigte er die Eheschließung erstmals via Instagram. Zu einem Foto, das die verschränkten Hände des Paares samt Brautstrauß zeigt, schrieb er schlicht: "finally Mr & Mrs."

Ein stylisches Brautpaar

Auf exklusiven Hochzeitsfotos, die dem Sender vorliegen, und weiteren, die die frischgebackene Ehefrau auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, zeigt sich das Paar stylisch-elegant gekleidet. Die Braut entschied sich für ein halb-transparentes und besticktes Oberteil mit Ballonärmeln und XXL-Rückenausschnitt. Dazu trug sie eine weite weiße High-Waist-Hose und einen weißen Blazer. Die braunen Haare hatte sie zurückgesteckt, zwei Strähnen umrahmten das Gesicht.

Der Bräutigam wählte einen grau-melierten Anzug, kombiniert mit einer schwarz-weiß-gestreiften Krawatte und passendem Einstecktuch.

Im neuen Jahr wird groß gefeiert

Die standesamtliche Trauung in Berlin war jedoch erst der Auftakt. Im kommenden Jahr wollen Felix von Jascheroff und seine Sophie noch einmal richtig feiern - dann mit allen Freunden und einer freien Trauung. Das große Fest steht also noch bevor.

Felix von Jascheroff gehört seit Jahren zum festen Ensemble von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Der TV-Dauerbrenner ist montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL zu sehen.