Die aktuelle, zweite Staffel der Doku über die berühmten Zwillinge Tom und Bill Kaulitz (35) ging erst im Juni an den Start. Jetzt verkündete Netflix via Instagram bereits, dass es eine weitere Staffel geben wird.

"Naaaaaa, da habt ihr Mäuse doch alle drauf gewartet. 'Kaulitz & Kaulitz' Staffel 3 ist bestätigt!!! Nur auf Netflix", lautet die Bildunterschrift zu einem kurzen Clip, der die Tokio-Hotel-Twins voller Vorfreude zeigt. "Aller guten Dinge sind drei: The party never stops...", trompetet der grünhaarige Sänger Bill Kaulitz. "Gib den Leuten, was sie wollen!" - und er verrät sogar: "Wir sind schon am Drehen!"

Tom Kaulitz kündigt mit Blick auf seinen Bruder an: "Das wird deine Staffel". Der erwidert: "Endlich mal. Wir haben auch genug Tom gesehen", frotzelt er und spielt wahrscheinlich auf die Ehe seines Zwillings mit dem berühmten Topmodel Heidi Klum (52) an.

Mehr von Tokio Hotel in Staffel drei gefordert

Ein User kommentiert die Bekanntmachung auf Instagram mit dem Wunsch: "Zeigt bitte noch mehr euer Bandleben mit Georg und Gustav zusammen." Ob die zwei anderen Bandmitglieder von Tokio Hotel eine größere Rolle spielen werden in der dritten Staffel und ob Bill Kaulitz endlich die große Liebe findet, wird erst 2026 offenbart.

Seit der ersten Staffel "Kaulitz & Kaulitz" zeigen Bill und Tom Kaulitz den Zuschauern ihr Leben in Los Angeles. Wobei der Ehemann von Heidi Klum - anders als Paradiesvogel Bill Kaulitz - keine Kamerateams in sein Zuhause lässt. Die Reality-Serie begleitet die Zwillinge über mehrere Monate in ihrem Alltag zwischen Tonstudio, Arztterminen, Konzertbühne, Familie, Freunde, Flirts und Frust. Mit dem Reality-Format haben sie in Staffel eins und zwei innerhalb kürzester Zeit Platz 1 der deutschen Serien-Netflix-Charts erobern können.

Die Frontmänner der einstigen Teenieband Tokio Hotel haben ihre Magdeburger Heimat 2010 aufgrund der Belagerung von Fans und Medien verlassen und sind nach Kalifornien ausgewandert. 2018 lernte Tom Kaulitz die "Germany's next Topmodel"-Chefin Heidi Klum auf einer Geburtstagsparty von Designer Michael Michalsky kennen.