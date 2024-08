Wir sind schockverliebt: Alexander Klaws ist zum dritten Mal Vater geworden

"DSDS"-Star Alexander Klaws (40) ist jetzt "stolzer dreifach-Papa": Der Sänger und seine Ehefrau Nadja Scheiwiller (39) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Das gab das Paar am Sonntagabend (25. August) auf Instagram bekannt. Auch Geschlecht und Namen enthüllten die frischgebackenen Eltern bereits: "Wir sind schockverliebt und unendlich dankbar, dass unser kleiner Lion gesund und munter unseren 'wilden Klaws Haufen' komplett macht", heißt es in dem Post.

Dazu teilte Klaws ein Foto, auf dem er am Boden liegend zu sehen ist, die beiden älteren Kinder sitzen auf seinem Rücken, dahinter streckt Ehefrau Nadja das neugeborene Baby in die Luft. Klaws hält ein Schild mit der Aufschrift "Game Over" in der Hand.

Lesen Sie auch

Alexander Klaws war "nicht im Winnetou-Kostüm im Kreißsaal"

"Ich versuche gar nicht erst all die Emotionen der letzten Tage und Wochen zu umschreiben", fährt der Sänger und Musicaldarsteller fort. "Aber so viel kann ich sagen: NEIN, ich stand nicht im WINNETOU-Kostüm im Kreißsaal, denn JA, ich war bei der Geburt dabei, weil Lion sich an die ersten Papa-Sohn-Gespräche im Bauch gehalten hat und an einem spielfreien Tag zur Welt kam."

Weiter schreibt er: "Stolzer, dankbarer, aber auch voller Demut bezüglich der Urgewalt einer Geburt gegenüber Nadja und allen Frauen dieser Welt kann man nicht sein! Jetzt genießen wir erstmal unser Kennenlernen... Willkommen, mein kleiner Lion!"

Alexander Klaws gab am Ostermontag (1. April) via Instagram bekannt, dass er erneut Vater wird. Mit Nadja Scheiwiller ist er seit 2019 verheiratet, die beiden lernten sich 2010 bei gemeinsamen Proben zum Musical "Tarzan" kennen. Sie sind bereits Eltern von zwei Söhnen, Lenny und Flynn. Klaws wurde als Gewinner der allerersten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2003 bekannt.