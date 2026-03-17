Wir sind fertig: Harry und Meghan vor Netflix-Aus? Bericht enthüllt Vorwürfe gegen Paar

Nach fünfeinhalb Jahren kippt die Stimmung bei Netflix: Steht die Zusammenarbeit des Streamingdienstes mit Prinz Harry und Herzogin Meghan kurz vor dem Aus? In einem US-Bericht werden mehrere Vorwürfe erhoben.
Nach rund fünfeinhalb turbulenten Jahren steht die Partnerschaft von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) mit dem Streaminganbieter Netflix offenbar am Scheideweg. Was im Jahr 2020 als 100-Millionen-Dollar-Märchen begann, hat sich laut eines Enthüllungsberichts von "Variety" offenbar zu einer geschäftlichen Sackgasse entwickelt.