Wir sind am Boden zerstört: Ariana Grande trauert um ihre Großmutter Marjorie

1 Ariana Grande und ihre Großmutter Marjorie 2016 bei der Time 100 Gala. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Time

Ariana Grande hat einen geliebten Menschen verloren. Ihre "Nonna" Marjorie Grande starb im Alter von 99 Jahren. Auf Social Media trauerten sie und ihre Familie um ihre Großmutter.











Ariana Grande (31) hat ihren Fans auf Social Media eine traurige Nachricht überbracht: Ihre Großmutter Marjorie (1925-2025) ist gestorben. Die Musikerin teilte eine Instagram-Story ihrer Mutter Joan (68), die bekannt gab: "Wir sind am Boden zerstört, dass die geliebte Matriarchin unserer Familie verstorben ist. Marjorie (Nonna) Grande ist friedlich in ihrem Haus verstorben und war in jedem Moment ihrer letzten Wochen von ihrer Familie und ihren Lieben umgeben."