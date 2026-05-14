Wir sind alle perfekt: Sarah Engels kämpft für mehr Körperakzeptanz

Sarah Engels tritt am Samstag beim ESC in Wien für Deutschland an und hat nun klargemacht, dass ihr die Botschaft ihres Songs wichtiger ist als eine gute Platzierung.
Sarah Engels (33) tritt am Samstag beim Eurovision Song Contest in Wien mit ihrem Song "Fire" für Deutschland an. Im Vorfeld des Finales hat die Sängerin Anfeindungen wegen ihres Körpers auf Social Media zurückgewiesen und ihre Teilnahme mit einer klaren Haltung verknüpft. Für den Auftritt hat Engels ihr Outfit noch einmal angepasst: mehr Gold, mehr Glitzer, etwas mehr Haut als noch beim Halbfinale. Dass sie damit auch Kritik auf sich zieht, nimmt sie in Kauf.