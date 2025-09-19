„Wir sind alle Jimmy Kimmel“ – Late-Night-Moderatoren empört

Präsident Donald Trump feiert die Absetzung von Jimmy Kimmels Talkshow. Bekannte Entertainer hingegen sprechen von Zensur oder Einschüchterung und sehen die Meinungsfreiheit in Gefahr.
Erfolgreiche Late-Night-Moderatoren des US-Fernsehens stellen sich hinter den abgesetzten Entertainer Jimmy Kimmel und erheben schwere Vorwürfe gegen die Regierung von Präsident Donald Trump. „Heute Abend sind wir alle Jimmy Kimmel“, sagte der Satiriker Stephen Colbert in seiner Sendung am Donnerstagabend (Ortszeit). Die Entscheidung des US-Senders ABC, die Talkshow von Jimmy Kimmel vorläufig abzusetzen, bezeichnete Colbert als „krasse Zensur“. Auch Jon Stewart und David Letterman übten Kritik.