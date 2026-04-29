Verona Pooth (57) ist aus besonderem Anlass zurück nach Dubai geflogen: Die TV-Persönlichkeit feiert dort am 30. April ihren 58. Geburtstag im Kreis ihrer Familie. "Wir sind alle hier, Franjo, Rocco und ich, mit ein paar wirklich guten Freunden. Und wir feiern ein wenig meinen Geburtstag", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Einzig ihr Sohn Diego (22) ist nicht mit dabei. Dreharbeiten würden ihn in Deutschland halten.

Die Pooths fühlen sich in Dubai zu Hause Die Rückkehr nach Dubai kündigte Verona Pooth vor wenigen Wochen auf Instagram an. Sie freue sich schon darauf, zurück nach Hause zu kommen, erklärte sie in einer Story. "Ich lebe da zwar erst seit sechs Monaten, aber ich fühle mich da wirklich zu Hause", betonte sie. Sie, Ehemann Franjo (56) und Sohn Rocco (14) würden die Wüstenstadt sehr vermissen. Sorgen angesichts der Lage im Nahen Osten hat die 57-Jährige offenbar nicht. "Nein, aktuell gilt Dubai nicht als gefährlich", beantwortete sie eine entsprechende Fan-Frage.

Gegenüber "Bild" sagte sie jetzt: "Hier ist es in der Tat alles ruhig." Die aktuelle Lage würde die Menschen sogar mehr zusammenschweißen. "Man stellt sich der Herausforderung, hofft natürlich, dass bald der endgültige Frieden wieder da ist. Bis dahin bleibt man besonnen und positiv", so Pooth.

Sie verkaufen ihre Villa in Deutschland

Seit 2025 lebt die Familie überwiegend in Dubai. Im Zuge der angespannten Lage im Nahen Osten kehrte sie zwischenzeitlich nach Deutschland zurück. Dass Dubai inzwischen der neue Lebensmittelpunkt ist, zeigt auch der Verkauf der gemeinsamen Villa in Deutschland. Rund zehn Jahre lang hatte die Familie dort gelebt, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Ein endgültiger Abschied von Deutschland ist jedoch nicht geplant. "Franjo pendelt beruflich sehr viel und auch ich arbeite weiterhin häufig in Deutschland", erklärte Verona Pooth.