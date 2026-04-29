Verona Pooth ist wieder in Dubai. In der Wüstenstadt will sie am morgigen Donnerstag ihren 58. Geburtstag feiern. Ein Familienmitglied fehlt jedoch.
Verona Pooth (57) ist aus besonderem Anlass zurück nach Dubai geflogen: Die TV-Persönlichkeit feiert dort am 30. April ihren 58. Geburtstag im Kreis ihrer Familie. "Wir sind alle hier, Franjo, Rocco und ich, mit ein paar wirklich guten Freunden. Und wir feiern ein wenig meinen Geburtstag", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Einzig ihr Sohn Diego (22) ist nicht mit dabei. Dreharbeiten würden ihn in Deutschland halten.