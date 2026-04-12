Wir sehen uns wieder: Schauspieler Hardy Krüger jr. erinnert an seinen Vater

Schauspieler Hardy Krüger wurde am 12. April 1928 in Berlin geboren. An diesem Sonntag erinnert sein Sohn Hardy Krüger jr. (57) bei Instagram an seinen Vater, der am 19. Januar 2022 verstorben ist. "Vier Jahre, und doch fühlt es sich manchmal an, als wäre es erst gestern gewesen - und manchmal, als läge ein ganzes Leben dazwischen", schreibt der 57-Jährige in seinem Beitrag zu einem alten Foto der beiden.

"Vielleicht nicht das Ende der Geschichte" Weiter führt er aus: "Du bist gegangen, leise, wie du vieles getragen hast. Und zurückgeblieben sind nicht nur Erinnerungen, sondern auch Fragen." Es seien Fragen, auf die es bis heute keine Antworten gebe, erklärt Krüger jr., der keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hatte. "Wo du wirklich zur Ruhe gekommen bist. Was in deinen letzten Momenten war. Warum manches im Leben einfach ungeklärt bleibt. Aber vielleicht ist das nicht das Ende der Geschichte."

Der Schauspieler fügt an: "Vielleicht sitzen wir eines Tages zusammen, irgendwo dort oben, auf einer Wolke, und lachen darüber, wie sehr wir hier unten versucht haben, alles zu verstehen. Bis dahin bleibt das, was stärker ist als jede Antwort: meine Liebe zu dir. Mein Respekt. Und die Gewissheit, dass du ein Teil von mir bist - für immer." Er hoffe, dass sein Vater jetzt die Ruhe gefunden habe, nach der er sich sein ganzes Leben gesehnt hat. "Wir sehen uns wieder", schloss Hardy Krüger jr. seinen Beitrag ab.

Der Filmstar und Schriftsteller Hardy Krüger starb im Alter von 93 Jahren in Kalifornien. Sechs Jahre hatte Hardy Krüger jr. bereits keinen Kontakt mehr zu seinem Vater. "Das größte Geschenk meines Vaters habe ich bei meiner Geburt bekommen - eine tolle Kindheit und einen Namen, auf den ich sehr stolz bin", zeigte sich der Schauspieler im Juni 2022 im Gespräch mit "Bild am Sonntag" versöhnlich.

Hardy Krüger jr. zeigte zudem Verständnis dafür, dass sich der Filmstar von seiner Familie abgewendet hat. Er könne verstehen, dass man das Bedürfnis habe, sich von allem zurückzuziehen. "Jeder Mensch hat seine Prioritäten im Leben. Bei meinem Vater war es Anita", sagte Hardy Krüger jr. über die dritte Ehefrau seines Vaters. Lange Zeit habe er sich gefragt, ob er selbst etwas falsch gemacht habe. "Die Kinder glauben immer, dass sie schuld sind", erklärte der Schauspieler. Doch er sei nach all den Jahren zu dem Schluss gekommen, "dass es weniger an mir lag, sondern einfach seine Entscheidung war, sich zurückzuziehen".

Kurz nach dem Tod seines Vaters hatte Hardy Krüger jr. sich bei Instagram von ihm verabschiedet. "Was bleibt ist Liebe, Respekt und mein tiefster Wunsch, dass nun dein Weg ein friedlicher und glücklicher sein wird. Da drüben auf der anderen Seite", schrieb er zu einem alten Foto. "Hier ist nun der letzte Vorhang gefallen auf der Bühne der Welt und die Welt verneigt sich vor dir, Vater!"