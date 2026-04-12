Wir sehen uns wieder: Schauspieler Hardy Krüger jr. erinnert an seinen Vater

Hardy Krüger jr. hat am Geburtstag seines Vaters an den verstorbenen Schauspieler erinnert. In seinem nachdenklichen Instagram-Beitrag schrieb er: "Zurückgeblieben sind nicht nur Erinnerungen, sondern auch Fragen."
Schauspieler Hardy Krüger wurde am 12. April 1928 in Berlin geboren. An diesem Sonntag erinnert sein Sohn Hardy Krüger jr. (57) bei Instagram an seinen Vater, der am 19. Januar 2022 verstorben ist. "Vier Jahre, und doch fühlt es sich manchmal an, als wäre es erst gestern gewesen - und manchmal, als läge ein ganzes Leben dazwischen", schreibt der 57-Jährige in seinem Beitrag zu einem alten Foto der beiden.