„Wir schaffen das“: Merkels heikelster Satz und die Folgen

„Wir schaffen das“ – die Bilanz nach zehn Jahren: Angela Merkels heikelster Satz war eine riskante Schönfärberei und hat die Republik gespalten, meint Armin Käfer.
Vor zehn Jahren hatte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel versprochen: „Wir schaffen das.“ Es war der heikelste unter vielen missverständlichen Sätzen aus ihrem Mund. Ihr Versprechen sollte Mut machen angesichts Hunderttausender Flüchtlinge, die damals in Deutschland Aufenthalt begehrten. Die Bilanz ist fragwürdig. Das galt und gilt auch für Merkels Zweckoptimismus – und ihre fortwährende Rechthaberei.