Mark Hoppus, Sänger von Blink-182, erinnert sich in seiner neuen Biographie an ein furchtbares Date mit Schauspielerin Melissa Joan Hart. Die beiden Promis hatten sich damals offenbar nichts zu sagen.

Mark Hoppus (53), Sänger und Bassist der Punk-Band Blink-182, und Schauspielerin Melissa Joan Hart (48), hatten laut des Musikers vor einem Vierteljahrhundert ein "schreckliches" Date. In seiner neuen Biografie "Fahrenheit-182" berichtet Hoppus davon.

Das ungleiche Paar hatte sich demnach bei den Teen Choice Awards kennengelernt, woraufhin die "Sabrina - Total verhext"-Darstellerin dem Musiker über ihren Sprecher ihre Nummer zukommen ließ. Hoppus war offensichtlich interessiert und rief die Schauspielerin an. Bei dem Telefongespräch, bei dem er sie um ein Date bat, gab sich Hoppus viel Mühe, cool zu wirken und im Hollywood-Jargon zu sprechen, erinnert er sich in dem Buch, aus dem "Entertainment Weekly" zitiert. "Ich bezweifle, dass es sie beeindruckt hat", so Hoppus. "Ich war gerade erst berühmt geworden, aber sie war schon seit Jahren berühmt."

Keine gemeinsamen Themen: "Es war schwierig"

Das nachfolgende Date in einem Sushi-Restaurant lief nicht besser. Die beiden Promis hatten sich offenbar nichts zu sagen, erinnert sich der Musiker: "Alles in ihrem Leben drehte sich ums Schauspielen und es war schwer, mit ihr über irgendetwas anderes zu sprechen." Aus ihrer Perspektive dürfte das Gespräch ähnlich schwierig gewesen sein, gibt der Musiker in dem Buch auch zu - denn er konnte wiederrum lediglich über Musik sprechen. "Wir haben einfach nicht gut zusammengepasst. Es war schwierig."

Nach einem kurzen Besuch in ihrem Zuhause ließ sich Hoppus zurück in sein Hotel bringen. Der Abend ging für den Rockstar trotzdem noch gut aus: Auf seinem Zimmer sah er, dass er Nachrichten von einem anderen Flirt, seiner späteren Frau Skye Everly, auf seinem Handy hatte. "Ich rief sie zurück, und aus ein paar netten Worten wurde schnell ein tiefes Gespräch", so Hoppus.

Die beiden sind seit Dezember 2000 verheiratet und bekamen zwei Jahre später ihren heute 22-jährigen Sohn Jack. Hart heiratete 2003 den Musiker Mark Wilkerson, das Paar hat drei Söhne.