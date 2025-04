Die deutsche Schauspielerin Diane Kruger (48) lässt in einem Instagram-Post ihre Mutter hochleben. "Herzlichen Glückwunsch an dieses Einhorn, das wirklich 75 Jahre jung ist", schreibt sie zu einem Bild des strahlenden Geburtstagskindes, das vor einer Torte mit Kerzen und einer "75" sitzt.

Kruger ergänzt in ihrem Beitrag: "Wir sind gesegnet, dich in unserem Leben zu haben, du machst alles möglich. Ich, Norman und Nova lieben dich." Unter dem Posting gratulieren zahlreiche Followerinnen und Follower. Unter anderem kommentiert Helena Christensen (56): "Herzlichen Glückwunsch an deine reizende Mama. Sie ist die Liebste."

Die in Niedersachsen geborene und international gefeierte Schauspielerin gibt nur selten Einblicke in ihr Familienleben. Doch mit ihrer Mutter hat sich Kruger zuvor bereits bei Instagram gezeigt, etwa in einem Post von Januar 2021. Mit einem Selfie der beiden hielt die Schauspielerin eine "Date Night" mit ihrer Mutter in der Natur fest.

Norman Reedus: Zuhause haben seine Damen das Sagen

Auch mit ihrem Partner, US-Serienstar Norman Reedus (56, "The Walking Dead"), zeigt sich Kruger ab und an auf ihrem Instagram-Account. Seit 2016 gehen sie gemeinsam durchs Leben. Im März 2017 machten sie ihre Beziehung öffentlich, ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter Nova zur Welt. Aus der Beziehung mit Helena Christensen hat Reedus noch seinen Sohn Mingus (25).

Im Dezember 2023 verriet Reedus der "Bild-"Zeitung, was er über das Deutschsein gelernt habe: "Diane ist sehr auf dem Punkt, aber nicht nur sie. Ich bin ja sozusagen von deutschen Frauen umringt. Diane, unsere Tochter Nova und Dianes Mutter, die Oma. Als einziger Mann im Haus bleibt mir eigentlich nur übrig, immer Ja zu sagen."