Wir lassen uns: Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer: Ihr Beziehungsgeheimnis

1 Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer sind seit 1999 ein Paar. Foto: imago/VISTAPRESS

Sie sind seit 25 Jahren in Liebe vereint und doch sagt das Schauspielerehepaar Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer von sich: "Manchmal leben wir auf zwei völlig unterschiedlichen Planeten." Das ist ihr Beziehungsgeheimnis.











Das Schauspielerehepaar Ann-Kathrin Kramer (58) und Harald Krassnitzer (64) ist vom Wesen und den Bedürfnissen her durchaus recht verschieden und dennoch hält diese große Liebe schon so lange. Dass die beiden ihre Verschiedenheit als Ergänzung betrachten, haben sie am Rande eines Interviews mit dem Magazin "Bunte" zu ihrem neuen gemeinsamen Film "Aus dem Leben" und einem gemeinsamen Poesie-Projekt verraten.