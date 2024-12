Wir können es kaum erwarten: Shazam!-Star Zachary Levi wird zum ersten Mal Vater

1 Zachary Levi bei der Premiere von "Shazam! Fury of the Gods" im Mai 2023. Foto: ddp/PictureLux

"Shazam!"-Star Zachary Levi meldet sich mit erfreulichen Neuigkeiten bei seinen Fans im Netz: Der Schauspieler und seine Partnerin Maggie Keating erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.











Link kopiert



Zachary Levi (44) wird zum ersten Mal Vater. Das verkündete der Schauspieler am 7. Dezember auf seinem Instagram-Account: "Ich wollte Vater werden, seit ich ein Kind war. [...] Aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass sich einige Dinge in meinem Leben ändern mussten, bevor ich bereit war für den Segen von etwas so Besonderem und die damit einhergehende Verantwortung", schrieb er zu einer Bilderreihe, die unter anderem ein Ultraschallbild zeigt.