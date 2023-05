1 Carolin Kebekus unterstützt die deutsche Nationalmannschaft musikalisch. Foto: imago images/Panama Pictures

Die DFB-Frauen erhalten für die Fußball-WM in Australien und Neuseeland musikalische Unterstützung: Komikerin Carolin Kebekus hat den Song "Wir Ihr Alle Eins" aufgenommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vom 20. Juli bis 20. August soll in Australien und Neuseeland die 9. Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen stattfinden. Die deutschen WM-Teilnehmerinnen erhalten im Vorfeld des Turniers Unterstützung von der beliebten Komikerin Carolin Kebekus (43). Sie hat am Donnerstag auf YouTube und in sozialen Netzwerken ihren WM-Song mit dem Titel "Wir Ihr Alle Eins" veröffentlicht.