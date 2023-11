Wir hatten Todesangst: Caroline Beil aus Hotel evakuiert

1 Caroline Beil in "Rent a Friend". Foto: imago images/Metodi Popow

Wegen eines Brandes mussten Caroline Beil und Bürger Lars Dietrich mitten in der Nacht aus einem Hotel in Worms evakuiert werden. Sie sei "fix und fertig mit den Nerven", erzählt die Schauspielerin.











Schreckminuten für Caroline Beil (57) und Bürger Lars Dietrich (50): Die Moderatorin und Schauspielerin und der Entertainer standen am 21. November für das Theaterstück "Rent a Friend" auf der Bühne. Nach der Premiere in Worms kam es jedoch zu einem Brand in dem Hotel, in dem die beiden untergekommen waren. Sie mussten evakuiert werden.