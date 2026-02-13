Nach ihrem schweren Sturz bei der olympischen Abfahrt in Cortina wurde Lindsey Vonn dreimal am linken Bein operiert. Nun spricht ihr behandelnder Arzt über die Behandlung und lobt die Ski-Legende als "vorbildliche Patientin".
Drei Operationen in wenigen Tagen, und natürlich liegt Lindsey Vonn (41) noch immer im Krankenhaus: Nach ihrem schweren Sturz bei der olympischen Abfahrt in Cortina d'Ampezzo wurde die US-amerikanische Ski-Legende im Krankenhaus Ca' Foncello im norditalienischen Treviso mehrfach am linken Bein operiert. Nun hat sich der behandelnde Mediziner Dr. Stefano Zanarella, Chefarzt der Orthopädie, erstmals ausführlich zur Behandlung geäußert und dabei Vonn als "vorbildliche Patientin" gelobt.