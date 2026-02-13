Nach ihrem schweren Sturz bei der olympischen Abfahrt in Cortina wurde Lindsey Vonn dreimal am linken Bein operiert. Nun spricht ihr behandelnder Arzt über die Behandlung und lobt die Ski-Legende als "vorbildliche Patientin".

Drei Operationen in wenigen Tagen, und natürlich liegt Lindsey Vonn (41) noch immer im Krankenhaus: Nach ihrem schweren Sturz bei der olympischen Abfahrt in Cortina d'Ampezzo wurde die US-amerikanische Ski-Legende im Krankenhaus Ca' Foncello im norditalienischen Treviso mehrfach am linken Bein operiert. Nun hat sich der behandelnde Mediziner Dr. Stefano Zanarella, Chefarzt der Orthopädie, erstmals ausführlich zur Behandlung geäußert und dabei Vonn als "vorbildliche Patientin" gelobt.

"Wir haben unsere Pflicht getan", sagte Zanarella der italienischen "Corriere della Sera". Das Ca' Foncello sei ein olympisches Krankenhaus, man habe gewusst, dass solche Situationen eintreten könnten, und sich entsprechend vorbereitet. "Wir haben diesen komplizierten Fall mit einem Team von Experten behandelt und jeden Schritt des Genesungswegs gemeinsam abgestimmt", erklärte der Chirurg.

"Haben uns nicht davon beeinflussen lassen, dass sie ein Star ist"

Besonders betonte Zanarella, dass die Prominenz der Patientin keinen Einfluss auf die Behandlung gehabt habe. "Wir haben den gleichen Einsatz gezeigt, den wir jedem Patienten widmen, ohne uns davon beeinflussen zu lassen, dass es sich um eine Weltklasse-Sportlerin handelt", sagte er. Die Behandlung sei parallel zum normalen Klinikalltag gelaufen, allein am vergangenen Wochenende habe man rund zehn Patienten mit Knochenbrüchen versorgt. Täglich würden fünf bis sechs Operationen in der Unfallchirurgie durchgeführt, so Zanarella.

Bereits am 11. Februar hatte die 41-Jährige in einem Instagram-Post geschrieben: "Danke an das gesamte unglaubliche medizinische Team." Diese Worte machten das gesamte Team stolz, erklärte der Chefarzt. Auch das amerikanische Ärzteteam und die Mediziner des US-Skiverbands lobte Zanarella ausdrücklich: "Es sind großartige Menschen und hervorragende Fachleute."