"Wir haben es getan", kommentiert Sylvie Meis auf Instagram ihr erstes Hochzeitsbild. Die Moderatorin gab am Wochenende Niclas Castello in Florenz das Jawort.

Sie haben Ja gesagt: Moderatorin Sylvie Meis (42) und Künstler Niclas Castello haben sich am Wochenende in Florenz das Jawort gegeben. Während einige Gäste bereits Schnappschüsse der Traumhochzeit in den sozialen Medien veröffentlichten, hielt sich die Niederländerin zurück. Kurz vor den Feierlichkeiten kündigte Meis an, das Wochenende über nichts zu posten und sich erst später zurückzumelden. Und das tat sie jetzt: Auf Instagram teilte die 42-Jährige zwei Fotos mit ihrem frischgebackenen Ehemann, die sie im weißen Brautkleid zeigen.

Diese Promis gratulieren

"Wir haben es getan", schreibt die Blondine unter ein Bild, "Meet The Castellos" unter das zweite. Nicht nur die Fans sind begeistert vom strahlenden Brautpaar, auch prominente Follower drücken ihre Glückwünsche aus. "Herzlichen Glückwunsch! Du siehst zauberhaft aus", schwärmt etwa Moderatorin Rebecca Mir (28). Influencer Riccardo Simonetti (27), der bei der Hochzeit auch zu Gast war, stimmt zu: "Einfach nur wow! Es war so ein traumhaftes Wochenende und eure Liebe miterleben zu dürfen, war einfach bezaubernd."

Auch Model Alessandra Meyer-Wölden (37), Moderatorin Victoria Swarovski (27), Schauspielerin Palina Rojinski (35) und "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (39) schicken dem frischvermählten Ehepaar ihre Glückwünsche.

