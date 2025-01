Wir haben es getan: Iris Klein und Stefan Braun wagen nächsten Schritt

1 Stefan Braun und Iris Klein sind seit Februar 2024 ein Paar. Foto: Tristar Media/Getty Images

Iris Klein und Stefan Braun haben einen bedeutenden Schritt in ihrer Beziehung gewagt: Der Umzug in ein gemeinsames Zuhause am Biggesee ist vollzogen. Das Paar teilte die freudige Nachricht in den sozialen Medien.











Link kopiert



Mit einem Foto eines Schlüsselbundes verkünden Reality-TV-Star Iris Klein (57) und ihr neuer Partner Stefan Braun den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung: Das Paar ist zusammengezogen. "Schlüsselübergabe erfolgreich. Bye Bye Olpe", schrieb Braun in einer seiner Instagram-Storys und verlinkte den neuen gemeinsamen Wohnort Sondern am Biggesee.