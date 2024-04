1 Treten Stefan Raab und Regina Halmich wirklich im Ring wieder gegeneinander an? Foto: imago/Eventpress

Kehrt TV-Star Stefan Raab ins Rampenlicht zurück? Mysteriöse Videos und eine offene Rechnung mit Regina Halmich könnten darauf hindeuten. Jetzt meldet sich die ehemalige Boxweltmeisterin zu Wort.











Link kopiert



Kommt es wirklich zum großen TV-Comeback von Stefan Raab (57)? In zwei mysteriösen Videos auf seinem Instagram-Account gab er bekannt, möglicherweise aus seinem Ruhestand zurückzukehren. Am Ostermontag ließ er dann die Bombe platzen: Er habe noch eine Rechnung offen - mit der ehemaligen Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47), die er erneut zu einem Duell aufforderte. Er wolle zum dritten Mal mit ihr in den Ring steigen - am 14. September soll es so weit sein, Tickets gäbe es bereits ab dem 2. April um 15 Uhr.