Wir fühlen uns schon verheiratet: Michael Polansky plaudert über Hochzeitspläne mit Lady Gaga

Michael Polansky spricht erstmals offen über seine Hochzeitspläne mit Lady Gaga. In einem seltenen Interview verrät der Unternehmer: Sie wollen keine große Feier und fühlen sich eigentlich schon verheiratet. Die Trauung soll noch während ihrer Tour stattfinden - und Kinder sind fest eingeplant.

Michael Polansky (42) redet nicht oft über sein Privatleben. Doch für die aktuelle "Rolling Stone"-Titelstory seiner Verlobten Lady Gaga (39) macht der Unternehmer eine Ausnahme. Und er packt aus: Die Hochzeit kommt bald. Sehr bald sogar. "Wir reden die ganze Zeit darüber", erzählt Polansky dem Magazin.

"Wir haben diese Pausen, und sie sind verlockend. Wir denken dann: 'Okay, können wir an diesem Wochenende heiraten?'" Doch ganz so überstürzt soll es dann doch nicht werden. "Wir wollen keine wirklich große Hochzeit, aber wir wollen sie genießen", stellt Polansky klar. Laut "Rolling Stone" plant das Paar, "bald" zu heiraten - entweder während Gagas The Mayhem Ball Tour oder direkt danach. Die Tournee hatte im Juli in Las Vegas begonnen und läuft noch bis April 2026.

"In vielerlei Hinsicht fühlen wir uns schon verheiratet"

Für Polansky ist die offizielle Zeremonie ohnehin eher Formsache. "In vielerlei Hinsicht fühlen wir uns schon verheiratet, also wird sich nicht viel ändern", sagt er. Die 39-jährige Sängerin sieht das ähnlich. Sie beschreibt ihre Beziehung als perfekte Partnerschaft: "Stell dir zwei beste Freunde vor, die durchs Leben gehen, aber wir sind immer kreativ." Nach der Hochzeit soll der nächste große Schritt folgen: Kinder. "Eine Mutter zu sein, ist das, was ich am meisten will", verrät Gaga im Interview. "Und er wird ein wunderbarer Vater sein. Wir freuen uns wirklich darauf."

Dass sie mit Polansky den Richtigen gefunden hat, weiß die Sängerin schon lange. "Ich habe nie jemanden wie Michael getroffen", schwärmte sie bereits in der "Vogue". "Er ist so schlau und so nett. Und sein Leben und mein Leben sind sehr unterschiedlich. Er ist ein sehr privater Mensch und er ist nicht mit mir zusammen aus irgendeinem anderen Grund, als dass wir füreinander bestimmt sind." Im "Rolling Stone" wird sie noch deutlicher: "Jemanden zu lieben, der sich um das echte Ich kümmert, hat einen sehr großen Unterschied gemacht." Mit Polansky könne sie komplett sie selbst sein.

Das Paar ist seit 2020 zusammen, als die beiden bei einer Silvesterparty in Las Vegas fotografiert wurden. Öffentlich machten sie ihre Beziehung beim Super Bowl 2020 in Miami. Im April 2024 tauchten erste Verlobungsgerüchte auf, als Gaga mit einem massiven Diamantring gesichtet wurde. Bestätigt hat sie die Verlobung dann im Juli 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris, wo sie Polansky als ihren "Verlobten" vorstellte.