Wir fühlen uns schon verheiratet: Michael Polansky plaudert über Hochzeitspläne mit Lady Gaga

Michael Polansky spricht erstmals offen über seine Hochzeitspläne mit Lady Gaga. In einem seltenen Interview verrät der Unternehmer: Sie wollen keine große Feier und fühlen sich eigentlich schon verheiratet. Die Trauung soll noch während ihrer Tour stattfinden - und Kinder sind fest eingeplant.
Michael Polansky (42) redet nicht oft über sein Privatleben. Doch für die aktuelle "Rolling Stone"-Titelstory seiner Verlobten Lady Gaga (39) macht der Unternehmer eine Ausnahme. Und er packt aus: Die Hochzeit kommt bald. Sehr bald sogar. "Wir reden die ganze Zeit darüber", erzählt Polansky dem Magazin.