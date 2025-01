Wir freuen uns sehr: Mumford & Sons veröffentlichen neues Album nach sieben Jahren

Zu viele Serienfans und Touristen "Sex and the City": Tor vor Carries Tür soll Foto-Touristen abhalten

Das berühmte Haus, an dem die Kultserie "Sex and the City" gedreht wurde, gilt seit Jahren als Touristenmagnet. Die Eigentümerin des Gebäudes wollte dem nun entgegenwirken und stellte einen Antrag auf die Errichtung eines Tors, dem die Kommission auch zustimmte.