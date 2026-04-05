Zum ersten Mal stand Papst Leo XIV. am Ostersonntag auf dem Petersplatz und spendete den Segen "Urbi et orbi". Vor Zehntausenden erinnerte er an Christus' Sieg über den Tod und rief zu Frieden auf.
Rund 60.000 Menschen drängten sich am Ostersonntag auf dem Petersplatz in Rom, als Papst Leo XIV. erstmals den feierlichen Segen "Urbi et orbi" - der Stadt und dem Erdkreis - spendete. Es war das erste Osterfest des amerikanischen Papstes an der Spitze der katholischen Kirche, keine zwölf Monate nach seiner Wahl. Und er nutzte die Bühne des wichtigsten christlichen Fests für eine unmissverständliche Botschaft an die Welt.