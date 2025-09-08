Wir drei haben es geschafft: In TV-Show von Schwangerschaft erfahren: Anita Latifis Baby ist da

Bei "Kampf der Realitystars" erfuhr Anita Latifi von ihrer Schwangerschaft. Inzwischen hat die ehemalige "DSDS"-Kandidatin ihr Baby zur Welt gebracht und die frohe Nachricht mit Fotos auf Instagram geteilt.

Anita Latifi (29) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Rapperin und Reality-TV-Teilnehmerin teilte die frohe Nachricht mit ihren Fans auf Instagram. Gemeinsam mit dem Vater ihres Kindes, Fabrice Neda, veröffentlichte sie dort in einem geteilten Post mehrere Bilder ihres Babys und präsentierte stolz den Familienzuwachs.

Ein Foto zeigt Anita Latifi erschöpft im Krankenhausbett, während ihr Mann ihr liebevoll die Stirn küsst und sie das Baby im Arm hält. Das Gesicht des Neugeborenen ist mit einem Herz-Emoji verdeckt. Auf einer weiteren Aufnahme blickt Fabrice Neda seinen Sohn voller Zuneigung an.

"Wir drei haben es geschafft" schreibt Anita Latifi zu den Bildern. "Danke Allah für deine Kraft", so die Wuppertalerin mit kosovarischen Wurzeln weiter.

Sie erfuhr bei "Kampf der Realitystars" von der Schwangerschaft

Von ihrer Schwangerschaft hatte Anita Latifi während der Aufzeichnung einer TV-Sendung erfahren. Sie war vor gut neun Monaten Kandidatin bei der RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars". Als sie sich unwohl fühlte, ließ sie sich von einem Arzt durchchecken. Mit sofortiger Wirkung verließ sie den thailändischen "Starstrand". Dass sie schwanger ist, sagte sie ihren Mitkandidaten aber nicht.

Als "Kampf der Realitystars" schließlich im TV ausgestrahlt wurde, wussten Anita Latifis Follower bereits Bescheid. "Du warst die ganze Zeit bei mir, ganz still und unbemerkt - in meinem Bauch, ohne dass ich es wusste", schrieb die Sängerin damals auf Instagram. Und weiter: "Ich bin so dankbar, dass alles genau so gekommen ist, wie es sollte. Du bist ein echtes kleines Showbaby - und wir lieben dich unendlich."

Anita Latifi wurde 2014 als polarisierende Kandidatin bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Mit Fabrice Neda, den sie bereits aus ihrer Schulzeit kennt, ist sie seit sieben Jahren liiert. Im Mai 2025 heirateten die beiden standesamtlich im kleinen Kreis.