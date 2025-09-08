Wir drei haben es geschafft: In TV-Show von Schwangerschaft erfahren: Anita Latifis Baby ist da

Bei "Kampf der Realitystars" erfuhr Anita Latifi von ihrer Schwangerschaft. Inzwischen hat die ehemalige "DSDS"-Kandidatin ihr Baby zur Welt gebracht und die frohe Nachricht mit Fotos auf Instagram geteilt.
Anita Latifi (29) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Rapperin und Reality-TV-Teilnehmerin teilte die frohe Nachricht mit ihren Fans auf Instagram. Gemeinsam mit dem Vater ihres Kindes, Fabrice Neda, veröffentlichte sie dort in einem geteilten Post mehrere Bilder ihres Babys und präsentierte stolz den Familienzuwachs.