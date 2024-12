Erst vor wenigen Tagen hatte Hilary Swank (50) über die Vorzüge einer späten Mutterschaft gesprochen. Mit 48 Jahren brachte sie Zwillinge zur Welt. Jetzt hat die Schauspielerin auf Instagram ein seltenes Foto mit einem ihrer zwei Kinder vor dem Weihnachtsbaum veröffentlicht.

Auf dem privaten Foto posiert die "Million Dollar Baby"-Darstellerin in einem roten V-Ausschnitt-Pullover und beiger Khakihose lächelnd vor der opulent geschmückten Tanne. Den Baumschmuck inspiziert eines ihrer einjährigen Kinder, bekleidet mit einer Windel. Im Hintergrund sieht man eine Holzterrasse vor einem See und Bergpanorama.

Lesen Sie auch

"Frohe Feiertage euch allen", wünscht Swank in dem Beitrag. "Ich bin so dankbar für diese Gemeinschaft. Ich wünsche allen eine ruhige und erholsame Zeit, so gut wie möglich jedenfalls, während wir alle mit allem jonglieren", schlägt sie ernste, einfühlsame Töne an. "Ich fühle mich so verbunden mit all den Pflegekräften da draußen, die so viele Bälle in der Luft halten und wenig Zeit für sich selbst haben. Und auch mit allen, die in irgendeiner Weise mit einem Verlust zurechtkommen müssen. Trauern ist harte Arbeit, besonders in dieser Zeit des Jahres."

Ob sie kürzlich selbst jemanden verloren hat, gibt Swank nicht preis. Im Oktober gedachte sie ihrem vor drei Jahren verstorbenen, geliebten Vater auf ihrem Account.

Familiengründung mit 48 Jahren

Fünf Jahre nach ihrer Hochzeit mit dem Unternehmer Philip Schneider, mit dem sie 2016 zusammen kam, wurde Swank 2023 zum ersten Mal Mama. In der Talkshow "Today with Hoda & Jenna" sagte sie zuletzt über ihr spätes Kinderglück: "Ich fühle mich wie 30, weil ich 20 Monate alte Babys habe." Ihre Zwillinge Aya und Ohm hätten ihr Leben verändert. "Alles ist wieder neu. Man hört das, aber bis man es selbst erlebt hat, fragt man sich: 'Was bedeutet das überhaupt?' Aber jetzt weiß ich es."

"Jede Zeit des Jahres machen sie zu etwas Besonderem", schwärmte sie über ihre Kinder. "Jeder Tag mit ihnen ist so göttlich. Es ist ein solcher Segen, und ich bin so dankbar und glücklich."