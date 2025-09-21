Winzerfest in Besigheim: Heiße Kämpfe auf der kühlen Enz

Einer der Höhepunkte beim Besigheimer Winzerfest ist das Fischerstechen an der Enzbrücke. Heuer waren 18 Teams am Start.
Action ist garantiert beim Besigheimer Wettkampf im kühlen Nass, bei dem jeweils zwei Mannschaften mit sechs Ruderern und der wichtigsten Person im Boot, dem auf einem kleinen Brett stehenden Stecher, um den Sieg wetteifern. Das Ziel: Einer der beiden Stecher muss den Kontrahenten mit seiner langen Stange erwischen und vom Boot stoßen. Die Aussicht auf ein Bad im Wasser der Enz wäre sicher keine schlechte Option für manche der zahlreichen Zuschauer auf der alten Brücke gewesen, die sich schon eine halbe Stunde vor Wettkampfbeginn dort dicht an dicht postiert hatten.