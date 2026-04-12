Winzerbesuch in Weil der Stadt: Auf die Partnerschaft! Die schönsten Bilder der Riquewihrer Weintage

11 Auf ein Gläschen: Die Riquewihrer Weintage bieten viele unterschiedliche Sorten. Foto: Simon Granville

Bei den Riquewihrer Weintagen in der Turn- und Festhalle im Weil der Städter Teilort Merklingen lassen sich die Gäste das ein oder andere Gläschen schmecken. Hier gibt’s die Bilder.











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Bei den „Riquewihrer Weintagen“ in der Festhalle Merklingen haben mehrere Winzer aus der Partnerstadt im Elsass ihre Erzeugnisse angeboten. Das Angebot konnte sich sehen lassen: Crémants, der elsässischen Variante des Champagners gab es ebenso wie verschiedene Weiß-, Rot- und Rosé-Weine – darunter elsässische Klassiker wie Gewürztraminer oder Muscat.