Winzerbesuch in Weil der Stadt: Auf die Partnerschaft! Die schönsten Bilder der Riquewihrer Weintage
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Auf ein Gläschen: Die Riquewihrer Weintage bieten viele unterschiedliche Sorten. Foto: Simon Granville

Bei den Riquewihrer Weintagen in der Turn- und Festhalle im Weil der Städter Teilort Merklingen lassen sich die Gäste das ein oder andere Gläschen schmecken. Hier gibt’s die Bilder.

Bei den „Riquewihrer Weintagen“ in der Festhalle Merklingen haben mehrere Winzer aus der Partnerstadt im Elsass ihre Erzeugnisse angeboten. Das Angebot konnte sich sehen lassen: Crémants, der elsässischen Variante des Champagners gab es ebenso wie verschiedene Weiß-, Rot- und Rosé-Weine – darunter elsässische Klassiker wie Gewürztraminer oder Muscat.

 

In der Turn- und Festhalle ließen sich einige Gäste das ein oder andere Gläschen schmecken. Sie begossen dabei wahrscheinlich nicht nur die partnerschaftlichen Verbindungen zwischen den beiden mittelalterlichen Städten, die jetzt bereits seit 65 Jahren bestehen. Genug Wein dürfte vorhanden gewesen sein: Jeder der sechs Winzer bringt in der Regel um die 500 Flaschen mit.

In unserer Bildergalerie haben wir die schönsten Fotos der diesjährigen Riquewihrer Weintage zusammengetragen.

 