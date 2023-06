Winzer in Ludwigsburg

1 Die Felsengartenkellerei in Besigheim hat die Preise für Wein noch nicht erhöht. Aber eine Anhebung ist unumgänglich. Die genaue Höhe ist noch offen. Foto: Simon Granville

Winzergenossenschaften im Kreis Ludwigsburg haben teils im März ihre Preise für Wein angehoben. Und schon jetzt denken die Wengerter laut über weitere Erhöhungen nach. Wann kommen sie? Was sind die Gründe?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Uwe Ziegler kann bis heute nicht glauben, für was der Russland-Ukraine-Krieg alles herhalten muss. „Egal, ob Glas, Korken, Etiketten, Kartonagen oder Schraubverschlüsse – die Preiserhöhungen unserer Lieferanten werden durchgängig mit dem Krieg in der Ukraine begründet“, berichtet der Geschäftsführer der Bottwartaler Winzer kopfschüttelnd. Preissteigerungen von zum Teil 30 bis 50 Prozent hat Ziegler registriert. Für ihn spielen dabei auch die gestiegenen Energiekosten und die seit der Coronapandemie immer wieder auftauchende Lieferketten-Problematik eine Rolle: „Durch den Lockdown in Shanghai werden Container nicht frei, das wirkt sich auf alle Wirtschaftsbereiche aus“, sagt er.