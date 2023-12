Winterwetter: Sonnenschein und massig Schnee – so schön war der Sonntag auf der Alb

9 Manche waren schon sehr früh unterwegs, ... Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Kaiserwetter! Am Sonntag war es auf der Schwäbischen Alb zwar wieder eisig, strahlender Sonnenschein hat die Schneelandschaft aber in einen wahren Hingucker verwandelt. Wir haben die Bilder.











Die Piste im Römersteiner Ortsteil Donnstetten ist rappelvoll, bei Ochsenwang gibt es so viel Schnee, dass man eine ganze Schneemannarmee bauen könnte und der Breitenstein lockt schon früh am Morgen Sonnenaufgang-Liebhaber in die Kälte. Zig Menschen haben am Samstag Ski, Schlitten, Wanderstiefel oder Kamera gepackt, um auf der Schwäbischen Alb das sonnige Winterwetter zu genießen. Einige besonders schöne Aufnahmen haben wir in unserer Bildergalerie für Sie zusammengestellt.