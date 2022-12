Winterwetter in Stuttgart

1 Spaziergänger am Max-Eyth-See im Februar 2021 (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Spätestens seit dem Wochenende ist der Winter in Stuttgart angekommen. Minustemperaturen erwarten die Region auch fast die gesamte Woche über, am Mittwoch fallen sogar einige Zentimeter Schnee.















Link kopiert

Einzelne Schneeflocken, die zuletzt in Stuttgart vom Himmel fielen, sind die Vorboten für das Wetter der nächsten Tage. In dieser Woche bleibt es in der Landeshauptstadt kalt, weiß Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD): „Dauerfrost ist mindestens bis zum Wochenende eher die Regel.“

Maximal null Grad am Montag prognostiziert der Wetterdienst, in der Nacht auf Dienstag soll es sogar minus acht Grad kalt werden.

Wie wird das vierte Adventswochenende?

Auch zur Mitte der Woche geht es winterlich weiter, denn in der Nacht zu Mittwoch setzt Schneefall ein. „Wir erwarten etwa fünf Zentimeter Neuschnee“, sagt Nerding. Und das nicht nur in Höhenlagen, sondern auch im Kessel, denn auch hier herrscht Dauerfrost.

Besondere Glättegefahr besteht am Donnerstag und Freitag. Temperaturen leicht über oder um den Gefrierpunkt sowie Schneeregen könnten für glatte Straßen sorgen, warnt Nerding.

Schnee wird das vierte Adventswochenende zwar nicht bringen, dafür aber wieder Temperaturen bis zu minus acht Grad in der Nacht, prognostiziert der DWD. Auch die Sonne dürfte sich am vierten Advent zeigen.

Der Dezember 2022 ist deutlich kälter als gewöhnlich

Zwar ist erst ein Drittel des Dezembers vorbei, doch schon jetzt können Klimaexperten erkennen, dass der Dezember mit bisher durchschnittlich 1,5 Grad deutlich kälter ist als vorherige Dezember. Im Zeitraum 1991 bis 2020 kam der letzte Monat des Jahres mit 2,9 Grad im Mittel daher.

Der Dezember 2022 ist neben dem April und dem September somit der dritte Monat, der im Jahresvergleich – Stand jetzt – zu kalt war. „Alle anderen Monate des Jahres waren wegen des Klimawandels deutlich zu warm“, sagt der Experte Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst. Wer wissen will, wie warm oder kalt es im Vergleich zu den letzten 20 oder 40 Jahren vor seiner Haustür ist, kann das in der Klimazentrale unserer Redaktion nachschauen.

Dauerfrost bis Weihnachten?

Das winterliche Wetter bleibt Stuttgart nicht bis zum Weihnachtsfest erhalten. Ab dem 19. Dezember könnte mildere Luft einsetzten. „Temperaturen steigen dann deutlich über null Grad an“, sagt Nerding.

Die Frage nach weißer Weihnacht kann der Experte noch nicht beantworten. „Die Modellrechnungen zeigen noch sehr große Temperaturspannen, da ist alles dabei“, sagt Nerding. Nur eines sei so gut wie sicher: Ein weiterer Kälteeinbruch ist sehr unwahrscheinlich.