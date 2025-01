Winterwetter: Glätte in ganz Deutschland: Wetterexperten warnen Autofahrer

1 Autofahrer sollten am Wochenende besonders vorsichtig sein. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Für das Wochenende sagen Meteorologen gefährliche Straßenverhältnisse voraus. Besonders heikel wird es für Autofahrer am Sonntag.











Link kopiert



Offenbach am Main - Autofahrer müssen am Wochenende in Deutschland aufpassen. Am Samstag und Sonntag bestehe durch glatte Straßen ein höheres Unfallrisiko, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In der Nacht gab es demnach vor allem im Norden und in der Mitte Deutschlands vereinzelte Schneeschauer. Schon am Freitag war es vielerorts zu witterungsbedingten Unfällen gekommen.