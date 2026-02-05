Glatteis und gefrierender Regen können im Osten für gefährliche Straßenverhältnisse sorgen. Auch Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr sind möglich.
Offenbach/Berlin - Nach reichlich Schnee und Glätte in mehreren Bundesländern müssen sich am Donnerstag besonders die Menschen im Osten Deutschlands auf glatte Wege und Straßen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst erwartete vor allem für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin gebietsweise Glatteis durch gefrierenden Regen. Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr seien möglich.