Winterweinweg in Kernen: Leuchtender Auftakt fürs Jubiläumsjahr

1 Fürs Jubiläum erstrahlt die Yburg in besonderem Licht. Foto: Florian Schenk

Der Winterweinweg eröffnet das Jubiläumsjahr in Kernen. Er führt zu Kulinarik und Wein rund um die Yburg.











Link kopiert



Ein Wintererlebnis erwartet die Besucher beim Winterweinweg in Kernen im Remstal, der – das teilt die Kommune mit – am Wochenende den Auftakt zum Jubiläumsjahr „50 Jahre Kernen im Remstal“ markiert. Am Samstag, 25. Januar, von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag, 26. Januar, von 11 bis 18 Uhr verwandeln sich die Weinberge oberhalb von Stetten in eine stimmungsvolle Atmosphäre. Feuertonnen an den vier rund um die Stettener Yburg verteilten Genusspunkten spenden Wärme und tauchen die Rebhänge in ein romantisches Licht.